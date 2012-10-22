Милиция заявила, что похищение российского оппозиционера - не ее дело

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, пока таких заявлений в милицию не поступало.

"Для установления истины в этом вопросе нужно проводить доследственную проверку, в частности, установить, когда и как он пересекал границу", - отметили в МВД Украины.

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При этом в министерстве подчеркнули, что такая доследственная проверка может проводиться лишь при наличии заявления о противоправных действиях. В настоящее время никаких подобных обращений по этому поводу в милицию не поступало.

Как отметили в УСО, по линии МВД события, связанные с Л.Развозжаевым, не зафиксированы, соответственно, сотрудники милиции не имеют отношения к его задержанию. По линии Интерпола он также не проходил. Кроме того, в милицию не поступало заявление о его исчезновении.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине сообщили, что после исчезновения Л.Развозжаева во время юридических консультаций юристы обратились в правоохранительные органы с заявлением о его исчезновении.