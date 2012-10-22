Дело Развозжаева: СБУ обвинили в неспособности контролировать ситуацию у себя дома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Киричук заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я могу подтвердить. Я встречался с ним, мы общались, и Леонид Развозжаев не высказывал никакого желания возвращаться в Россию в ближайшее время», - сказал С.Киричук.

По имеющейся у него информации, на выходе из Басманного суда Москвы, который избирал меру пресечения для Л.Развозжаева, оппозиционер успел выкрикнуть, что был похищен на территории Украины и в течение двух дней подвергался пыткам.

Таким образом, подчеркнул С.Киричук, можно считать абсурдными заявления Следственного комитета России о том, что человек, просивший политического убежища в Украине, внезапно вернулся в Россию, написал явку с повинной и дал признательные показания.

«Кроме того, у меня есть информация от информированного источника из России о том, что Леонид Развозжаев был вывезен в частном самолете из Украины на территорию России и что самолет приземлился на аэродроме «Чкаловский». Это дает основания полагать, что к похищению Леонида Развозжаева причастны спецслужбы. Это дает основания полагать, что российские спецслужбы абсолютно свободно действуют на территории Украины. А учитывая, что в Украине в ближайшие дни будут проходить парламентские выборы, то они могут влиять на них», - сказал С.Киричук.

По его словам, если следовать такой логике, то становится абсолютно очевидным, что «украинские спецслужбы не способны контролировать ситуацию на собственной территории».

Лидер объединения «Боротьба» напомнил ситуацию с похищением и тайным перемещением через украинскую границу палестинского инженера Дирара Абусиси, когда силовые структуры Украины долгое время не могли подтвердить данный факт.

«Возможно, украинские спецслужбы, постфактум, сделают заявление о том, что украинским спецслужбам было известно о проведении российскими спецслужбами спецоперации, и тем самым они смогут хоть как-то прикрыть собственное бессилие», - подчеркнул С.Киричук.

По его словам, Л.Развозжаев действительно посещал Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине.

Как отметил С.Киричук, данную информацию ему подтвердил один из сотрудников Управления ВКБ, подчеркнув при этом, что в помещении Управления Верховного комиссара ООН остались вещи Л.Развозжаева, которые на данный момент переданы сотрудникам органов внутренних дел Украины.

С.Киричук предположил, что если Л.Развозжаев успел написать заявление о предоставлении ему статуса политического беженца, то он автоматически попадает под защиту ООН, «несмотря на всемогущество Путина и российских спецслужб».

«Абсолютно очевидно, что не было никаких оснований похищать и перемещать Леонида Развозжаева в Россию. Он прибыл в Украину абсолютно легально, не объявлялся в международный розыск. Я думаю, что эта ситуация требует реакции Министерства иностранных дел Украины, МВД и СБУ», - сказал он.

Также, по словам С.Киричука, настораживает тот факт, что Л.Развозжаев был похищен на территории Украины накануне визита Президента Украины Виктора Януковича в Россию, что дает повод предполагать, что таким образом российскому Президенту Владимиру Путину был преподнесен «своеобразный подарок».

По информации РИА «Новости», помощник депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активист «Левого фронта» Л.Развозжаев был арестован Басманным районным судом Москвы 21 октября. Срок ареста - до 16 декабря.

Следственный комитет России 19 октября объявил Развозжаева в федеральный розыск. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "приготовление к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2".

Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы беседуют с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам создателей картины, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал 10 листов рукописного текста, где рассказал о приготовлении беспорядков.

Ранее С.Удальцов заявил, что Л.Развозжаев написал явку с повинной под давлением. "Это самооговор в результате пыток, которые к нему применялись", - считает С.Удальцов.