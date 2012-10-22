Тягнибок рассказал, как «силой взгляда» будет бороться с «тушками»

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок не исключает, что будет претендовать на должность председателя Верховной Рады.

Об этом О.Тягнибок сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина».

Отвечая на вопрос, претендует ли он на должность спикера, О.Тягнибок ответил: «Возможно. Смотря, как партия решит. Если я и могу претендовать на какую-то должность в Верховной Раде, то на должность председателя. Но не факт, что именно я должен им быть».

По его словам, «Свобода» претендует на получение руководящих должностей в парламенте и комитетах. «Мы сразу объявили, что имеем амбиции на должность председателя Верховной Рады. У нас будет трое депутатов, которые от двух до четырех лет являлись председателями областных советов - Тернопольского, Львовского и Ивано-Франковского. Любой из них может спокойно садиться в кресло спикера и начинать вести заседание. Ночь потратить на то, чтобы вызубрить наизусть регламент, и садиться», - сказал О.Тягнибок.

Кроме того, О.Тягнибок заявил, что «Свобода» будет бороться с «тушками» в парламенте.

«Присутствие "Свободы" в парламенте - это не только гарантии, что не будет "тушек" со стороны "Свободы", но и определенная возможность влиять на то, чтобы "тушкования" не было и среди наших партнеров», - добавил он.

Отвечая на вопрос, в чем эти действия будут заключаться, О.Тягнибок ответил: «Посмотрим ему в глаза, спросим, не стыдно ли ему, не грызет ли его совесть... Знаете, когда появилась первая "тушка", она несколько дней боялась прийти в Верховную Раду. А потом, когда пришла, увидела, что ее никто не трогает. И все это увидели. Она потом пришла в свою бывшую фракцию и сказала: "Пацаны, да вы лохи все - я тут бабло скосил, я получил преференции в бизнесе, а вы и дальше сидите!" И народ подумал: точно, ему ничего за предательство не было, значит - можно!», - сказал он.

О.Тягнибок заверил, что появление "Свободы" в парламенте остановит подобные прецеденты.