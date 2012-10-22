Тюремщики говорят, что Тимошенко будет голосовать в больнице

Об этом «Сегодня» заявила пресс-секретарь управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Оксана Бабаева.

«По последним данным, Юлия Владимировна будет голосовать в больнице», - отметила О.Бабаева.

По ее словам, информации о том, будут ли в неделю перед выборами переводить Ю.Тимошенко в колонию, пока нет: «Об этом все молчат, и вряд ли за следующие семь дней что-то изменится».

В пятницу Ю.Тимошенко в открытом письме на имя Президента сама попросила вернуть ее из больницы, где, по ее словам, за ней ведется постоянное видеонаблюдение (даже в душе и туалете), в колонию.

Информацию о том, что Ю.Тимошенко будет голосовать в больнице, подтвердил и народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский: «Тимошенко сейчас в больнице, там и будет голосовать. К ней в палату принесут урну для голосования».

Как отмечает издание, по 168-му округу, к которому относится ЦКБ № 5, в субботу снял свою кандидатуру мажоритарщик от «УДАРа» Сергей Гарбузов. Свои голоса он отдал представителю Объединенной оппозиции Игорю Балуте. А если Ю,Тимошенко все же переведут до выборов в Качановскую колонию, то сделать свой выбор ей будет крайне затруднительно: по округу № 173 сняли свои кандидатуры представители и «УДАРа», и Объединенной оппозиции, пишет «Сегодня».