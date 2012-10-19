Тимошенко просится обратно в колонию (обновлено)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует выписать ее из больницы «Укрзализныци» в Харькове и вернуть ее в колонию.

Об этом говорится в письме Ю.Тимошенко к Президенту Украины Виктору Януковичу, текст которого обнародовал сегодня в Киеве адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Я вам, Виктор Федорович, сообщаю, что отказываюсь от такого лечения под видеокамерами, с трансляцией в Интернете и на ТВ, которое больше похоже на пребывание в застенках ГУЛАГа. В таких условиях не лечат, а калечат. Я требую вернуть меня в колонию в том состоянии, в котором я нахожусь», – процитировал С.Власенко письмо Ю.Тимошенко.

Она отметила, что «лечиться будет на свободе, когда никто не будет подсматривать за ней в замочную скважину».

С.Власенко также сообщил, что Ю.Тимошенко написала два заявления начальнику Качановской исправительной колонии, а также - главному врачу больницы «Укрзализныци» с соответствующей просьбой выписать ее из больницы и перевести в колонию.

Отвечая на вопрос журналистов, означает ли это, что в ближайшее время Ю.Тимошенко будет переведена в колонию, С.Власенко сказал: «Да, мы можем этого ожидать».

В письме Ю.Тимошенко отметила, что подтверждает подлинность материалов, которые были обнародованы в Интернете относительно ее лечения, но только на 90%.

В частности, написала Ю.Тимошенко, это касается занятий лечебной физкультуры с врачом-реабилетологом.

В то же время Ю.Тимошенко отметила, что факт наличия постоянной скрытой видеосъемки доказан.

Ю.Тимошенко написала, что значительная часть медицинских мероприятий, которые проводятся в процедурной комнате, нуждается в полном снятии одежды и скрытые видеокамеры это все фиксировали и продолжают фиксировать.

«Работники колонии, которые меня поддерживают, после оглашения этих видеозаписей на каналах телевидения передали мне точный план расположения всех скрытых видеокамер, которые установлены по вашему поручению в помещениях, где я нахожусь. Обществу, возможно, будет интересно узнать, что три видеокамеры установлены в комнате для конфиденциальный встреч с защитниками, две скрытые видеокамеры непосредственно в душевой кабинке, по одной – над каждым из двух унитазов», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она отметила, что в специальной комнате возле ее тюремной палаты размещены мониторы круглосуточного видеонаблюдения за ней, которое осуществляют исключительно мужчины-офицеры, работающие в колонии.

Ю.Тимошенко убеждена, что эти видеозаписи передаются в электронной форме Президенту Украины.

«В связи с этими обстоятельствами у меня нет к вам никаких просьб или предложений»: - написала Ю.Тимошенко в письме к В.Януковича.

В то же время она спросила Президента, что он хочет увидеть на этих видеозаписях, что с ними делает.

«Просматриваете сами или в веселой компании с друзьями? Возможно, вы получаете от видеонаблюдения за политическим оппонентом – женщиной в раздетом виде дополнительную уверенность в себе и своих политических возможностях?», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она спросила главу государства, когда ожидать продолжения обнародования этих видеозаписей.

Кроме того, Ю.Тимошенко посоветовала «попробовать поместить под круглосуточное публичное наблюдение в прямой трансляции в Интернете жену Людмилу», или его мать, если она еще жива, и показать все это по телеканалам.

«Учитывая, что я хорошо понимаю, с кем имею дело, полностью понимаю ваш психологический портрет, я вас ни в чем не обвиняю и даже прощаю», - добавила Ю.Тимошенко в своем письме.

Как сообщает официальный сайт Ю.Тимошенко, экс-премьер-министр обратилась с заявлениями к начальнику Качановской исправительной колонии и главному врачу Харьковской больницы № 5 с требованием прекратить ее лечение и перевезти в тюремную камеру.

"Несмотря на незаконченное лечение, прошу выписать меня из Центральной клинической больницы "Укрзализныци"", - написала Ю.Тимошенко в своем заявлении.

Экс-премьер считает невозможным продолжать лечение под постоянным надзором скрытых видеокамер, записи с которых обнародовались в Интернете. "Учитывая изложенное и ввиду того, что мое лечение еще не закончено, требую от вас выписать меня из больницы в ближайшее время и оказать соответствующую медицинскую помощь", - подчеркивает она.

Ю.Тимошенко также поблагодарила врачей клиники, которые, находясь под безумным давлением действующей власти, в меру своих сил и возможностей продолжали выполнять свой врачебный долг.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что защита экс-премьер-министра обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь к ответственности виновных в сливе в Интернет видеозаписи из якобы палаты Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Сегодня, 19 октября, Государственная пенитенциарная служба сообщила, что никакие записи в палате пребывания осужденной Ю.Тимошенко не ведутся.

«Отмечаем, что Государственной пенитенциарной службой ведется видеонаблюдение в местах пребывания лиц, приговоренных к лишению свободы, что предусмотрено украинским законодательством и соответствует нормам международных стандартов деятельности органов пенитенциарной системы», - говорится в сообщении.