Янукович в понедельник летит к Путину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В Москве глава Украинского государства проведет встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Во время встречи В.Янукович и В.Путин обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, будет идти речь об углублении украинско-российского межрегионального и пограничного сотрудничества, о перспективах развития производственной кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере атомной энергетики.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, отмечается в сообщении.