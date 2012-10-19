Янукович в понедельник летит к Путину
13:01, 19 октября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович 22 октября осуществит рабочий визит в Россию.
В.Янукович и В.Путин обсудят широкий круг актуальных вопросов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
В Москве глава Украинского государства проведет встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Во время встречи В.Янукович и В.Путин обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки дня. В частности, будет идти речь об углублении украинско-российского межрегионального и пограничного сотрудничества, о перспективах развития производственной кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере атомной энергетики.
По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, отмечается в сообщении.
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