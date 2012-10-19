Сегодня в Киеве будет Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом накануне на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

«Лавров осуществит краткосрочный визит», - сказал А.Лукашевич.

Он сообщил, что глава МИД РФ проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко, во время которых будет обсужден весь комплекс двусторонних вопросов. В частности, будут обсуждаться международная проблематика, ход Приднестровского урегулирования, расширение договорно-правовой базы пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Кроме того, министры обсудят реализацию крупных гуманитарных проектов, направленных на укрепление сотрудничества двух стран в культурной, образовательной, научной и других сферах, сообщил А.Лукашевич.

По его словам, по итогам переговоров министры пообщаются с журналистами.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, визит С.Лаврова будет осуществлен в рамках подготовки встречи президентов Украины и России в Москве 22 октября.