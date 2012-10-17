Магера говорит, что «партийные» бюллетени уже уехали в областные центры
19:47, 17 октября 2012Политика
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Магера заявляет, что бюллетени для голосования по партийным спискам переданы во все областные центры.
Магера говорит, что все изготовлены и доставлены
Полиграфкомбинат «Украина» завершил изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах в парламент по партийным спискам, и все они доставлены во все областные центры Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
«Все избирательные бюллетени (для голосования по партийным спискам – УНИАН) изготовлены и доставлены в областные центры. Но пока еще они не переданы участковым избирательным комиссиям», - сказал А.Магера.
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