Магера говорит, что «партийные» бюллетени уже уехали в областные центры

Полиграфкомбинат «Украина» завершил изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах в парламент по партийным спискам, и все они доставлены во все областные центры Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«Все избирательные бюллетени (для голосования по партийным спискам – УНИАН) изготовлены и доставлены в областные центры. Но пока еще они не переданы участковым избирательным комиссиям», - сказал А.Магера.