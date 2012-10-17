В пятницу в Киев приедет Лавров, чтобы подготовить визит Януковича в Москву

18:19, 17 октября 2012
Политика
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19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киев с рабочим визитом.

Сергей Лавров приедет готовить визит Януковича к Путину, фото с сайта Полит.ПРО

Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.

«Мы ожидаем в пятницу Сергея Викторовича (Лаврова) в Киеве. Его визит будет осуществлен в рамках подготовки встречи президентов Украины и России в Москве 22 октября», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Москве пройдут переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.

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