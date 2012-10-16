В Ирпене назвали лидеров выборов (опрос)

Как сообщил на пресс-конференции в УНАН председатель Союза объединений граждан «Демократическая Киевщина» Игорь Найда, соответствующий опрос был инициирован созданным союзом координационным советом, который действует для обеспечения соблюдения прав граждан на свободное волеизъявление и осуществление действенных мероприятий и предотвращения возможных фальсификаций во время выборов в Верховную Раду Украины в округе № 95.

И.Найда сообщил, что к координационному совету присоединились 15 представителей кандидатов в депутаты и общественных организаций.

По его словам, одним из элементов прозрачности избирательной кампании, по мнению участников коордсовета, является донесение до избирателей информации о том, кто из кандидатов и политических партий имеет самые большие шансы победить в одномандатном избирательном округе или преодолеть избирательный барьер.

Заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН Украины, доктор психологических наук, профессор Вадим Васютинский сообщил, что опрос проводился с 6 по 11 октября среди 2029 совершеннолетних жителей Ирпеня и 16 населенных пунктов Киево-Святошинского района Киевской области, где проживают 96,5% избирателей округа № 95.

По словам В.Васютинского, в целом в округе преобладают позитивные намерения относительно участия в выборах – 58,5% респондентов обязательно приняли бы участие в выборах, если бы они проходили в период проведения опроса. Применение соответствующих коэффициентов дает основания оценить возможную явку на выборы на уровне 77,9%, добавил эксперт.

Опрос указывает на то, что лидерами избирательных симпатий являются «Батьківщина» - 22,3% и «УДАР» - 21,6%. При этом у Партии регионов – 13,5%, у ВО «Свобода» - 7,9%, КПУ – 7,2%.

Выбирая одного из предложенных кандидатов в одномандатном округе, преимущество респонденты отдали Александру Юракову («УДАР») – 21,8%, Петру Мельнику (Партия регионов) - 17,2%, Вячеславу Кутовому («Батьківщина») – 16,9% и Евгению Жовтяку (Украинская платформа «Собор») – 8,2%.

Как сказал В.Васютинский, в ответах на вопрос: «Кто из перечисленных кандидатов в случае его избрания депутатом оказался бы, по вашему мнению, наиболее оппозиционным к нынешней власти?», на первом месте оказался А.Юраков – 19,8%, на втором В.Кутовой – 18,7%, на третьем Е.Жовтяк – 12,7%.

На вопрос: «Кого из перечисленных кандидатов должна, по вашему мнению, поддержать Объединенная оппозиция для победы над кандидатом от Партии регионов?» большинство опрошенных ответили, что это должен быть А.Юраков – 19,9%, В.Кутовой – 19,3%, Е.Жовтяк – 11,7%.

Присутствующий на пресс-конференции кандидат в народные депутаты Е.Жовтяк выразил убеждение, что на данное время на выборах побеждают не идеи или личности, а избирательные технологии.

В то же время, он не исключил фальсификаций в округе № 95 и сообщил, что решил снять свою кандидатуру с баллотирования. Е.Жовтяк добавил, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы предотвращать возможные фальсификации в округе.