Симоненко заявляет, что его партия - как скорая помощь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко сказал сегодня на митинге в Луганске, в акции приняли участие более 2 тысяч человек.

П.Симоненко призвал жителей Луганска определиться со своей позицией и подумать над последствиями нынешней избирательной кампании.

«Олигархи думают, что мы не поднимем головы и будем молчать. Они рвутся к власти, чтобы вернуть страну себе, а мы – народу. Мы призываем к единству, чтобы у нас не забрали будущее. На этих выборах мы поставили задачу объединить Украину, отстранить олигархов от власти», - подчеркнул лидер коммунистов.

«Мы просим Вас поддержать Коммунистическую партию под №3 (в избирательном бюллетене) и всех коммунистов, кто в мажоритарных округах. 03 - это скорая помощь. КПУ – это скорая помощь для Украины!», - заявил П.Симоненко.

Своим сторонникам он пообещал рост зарплат, стипендий и пенсий; отмену «антинародной» пенсионной реформы, вернуть справедливое начислении пенсий, вернуть в коммунальную собственность все аптеки, установить жесткий контроль над ценами на лекарства и продукты питания, гарантировать первое рабочее место для молодежи, отмену НДС, возрождение села, дешевые трехпроцентные кредиты предпринимателям.

По словам П.Симоненко, в случае избрания в парламент коммунисты отменят профессиональный статус депутатов - все они будут работать и жить в своих округах; отменят неприкосновенность депутатов и судей; примут закон об избрании судей решением народа и др.

Кроме того, лидер КПУ заявил о необходимости вступления Украины в Таможенный союз, ЕЭП и Евразийский союз.