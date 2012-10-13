В Луганске коммунисты едва не подрались с «радикалами» Ляшко
В Луганске проходит антикоммунистический митинг.
Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 10.00 около памятника Тарасу Шевченко.
Акция организована Радикальной партией Олега Ляшко, Партией пенсионеров и общественной организацией «Молодежный фронт Луганщины».
Участники митинга держат в руках плакаты с лозунгами: «Регионы» воровали, коммуняки на страже стояли», «Красные Паразиты Украины», «Коммуняки! Верните мое жилье!», "Килинкаров, мне негде жить! Пусти в украденное у меня общежитие!».
Выступающие на митинге призывают запретить Коммунистическую партию и не голосовать за нее на парламентских выборах.
Также на митинге заявляли, что участникам акции Компартии, которая состоится сегодня в городе, заплатили по 50 грн.
Возле памятника Т.Шевченко проходит концерт, организованный КПУ, а позже начнется митинг.
Сторонники коммунистов пытались ввязаться в драку с участниками альтернативного митинга.
Обе акции охраняют сотрудники милиции.