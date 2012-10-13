В Луганске коммунисты едва не подрались с «радикалами» Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 10.00 около памятника Тарасу Шевченко.

Акция организована Радикальной партией Олега Ляшко, Партией пенсионеров и общественной организацией «Молодежный фронт Луганщины».

Участники митинга держат в руках плакаты с лозунгами: «Регионы» воровали, коммуняки на страже стояли», «Красные Паразиты Украины», «Коммуняки! Верните мое жилье!», "Килинкаров, мне негде жить! Пусти в украденное у меня общежитие!».

Выступающие на митинге призывают запретить Коммунистическую партию и не голосовать за нее на парламентских выборах.

Также на митинге заявляли, что участникам акции Компартии, которая состоится сегодня в городе, заплатили по 50 грн.

Возле памятника Т.Шевченко проходит концерт, организованный КПУ, а позже начнется митинг.

Сторонники коммунистов пытались ввязаться в драку с участниками альтернативного митинга.

Обе акции охраняют сотрудники милиции.