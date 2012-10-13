Королевская: социологи работают на партию власти
Лидер партии "Украина – вперед" Наталья Королевская выступает за введение уголовной ответственности за фиктивную социологию.
Об этом она заявила в эфире Шустер Live.
"Мы понимаем, что борьба идет уже не за жизнь, а на смерть. Любой ценой не дать новым политическим силам придти в парламент", - сказала Королевская.
"Мы считаем, что за фиктивные социологические данные должна быть уголовная ответственность, что эти манипуляции начинаются уже до дня голосования, и сегодня хотят людям рассказать, что партия власти победит и будут вот такие результаты", - отметила она.
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Ранее, замечает Украинская правда, партия Королевской подала в суд заявление против Фонда "Демократические инициативы" и ООО "Киевский международный институт социологии ЛТД" из-за социологических исследований, которые показали низкий рейтинг этой политической силе.