Королевская: социологи работают на партию власти

Об этом она заявила в эфире Шустер Live.

"Мы понимаем, что борьба идет уже не за жизнь, а на смерть. Любой ценой не дать новым политическим силам придти в парламент", - сказала Королевская.

"Мы считаем, что за фиктивные социологические данные должна быть уголовная ответственность, что эти манипуляции начинаются уже до дня голосования, и сегодня хотят людям рассказать, что партия власти победит и будут вот такие результаты", - отметила она.

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Ранее, замечает Украинская правда, партия Королевской подала в суд заявление против Фонда "Демократические инициативы" и ООО "Киевский международный институт социологии ЛТД" из-за социологических исследований, которые показали низкий рейтинг этой политической силе.