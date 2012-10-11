Бекешкина об иске Королевской: Меня это не волнует, потому что это ерунда

Руководитель КМИС Владимир Паниотто заявляет, что исследования, из-за которой судится партия Натальи Королевской, проведено в соответствии со всеми правилами.

Об этом он заявил, комментируя информацию о том, что партия Королевской подает в суд на КМИС и Фонд Демократические инициативы из-за обнародованных ими рейтингов, пишет Украинская правда.

"Мне кажется, что это не столько серьезно, сколько возможно пиар-акция, направленная на то, чтобы уменьшить влияние негативной информации из-за низкого рейтинга. Наши исследования проведены в полном соответствии со стандартами социологической ассоциации Украины и стандартов ЕСОМАР - международной организации исследователей общественного мнения" , - отметил Паниотто.

В свою очередь директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что претензии Королевской бессмысленны.

"Меня это не волнует, потому что это ерунда. Ни одна из реально существующих фирм до сих пор не давала ей результата выше проходного барьера. С кем она собирается судиться?", - заявила она.

Бекешкина подчеркнула, что фонду легко доказать существование опроса и результатов, а иск в суд - самопиар со стороны Королевской.

"Ну надо ей как-то было отреагировать на публичное обвинение. Что ей было отвечать? Это был ее ход. Ничего больше, хотя попортить крови она конечно может. Люди вместо того, чтобы заниматься делами, будут заниматься этим", - отметила она.