Луценко отказали в стационаре

Как сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины, сегодня, 11 октября, осужденный экс-министр МВД Юрия Луценко был обследован в Черниговской областной клинической больнице в соответствии с рекомендациями комиссии врачей от 2 октября т.г.

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Согласно предварительным выводам врачей: по результатам проведенного обследования - заболеваний, которые бы предусматривали стационарное лечение Ю.Луценко, не обнаружено. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, - говорится в сообщении.

Как известно, супруга экс-министра Ирина ранее заявляла об ухудшении состояния здоровья ее мужа.