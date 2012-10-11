Луценко отказали в стационаре
13:32, 11 октября 2012Политика
3048
Юрия Луценко обследовали за пределами исправительной колонии.
Луценко обследовали за пределами колонии
Как сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины, сегодня, 11 октября, осужденный экс-министр МВД Юрия Луценко был обследован в Черниговской областной клинической больнице в соответствии с рекомендациями комиссии врачей от 2 октября т.г.
На тему: Тюремщики говорят, что Луценко еще недостаточно болен, чтобы выйти на свободу
Согласно предварительным выводам врачей: по результатам проведенного обследования - заболеваний, которые бы предусматривали стационарное лечение Ю.Луценко, не обнаружено. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, - говорится в сообщении.
Как известно, супруга экс-министра Ирина ранее заявляла об ухудшении состояния здоровья ее мужа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter