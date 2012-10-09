Тюремщики говорят, что Луценко еще не достаточно болен, чтобы выйти на волю

Об этом сообщил «Сегодня» помощник главы Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

Как отмечает издание, болеющий Ю.Луценко требует, чтобы его лечили в больнице - он даже написал об этом соответствующее заявление.

Экс-главе МВД должны провести эндоскопию, но он хочет, чтобы для этого его вывезли из Менской колонии. По словам его жены Ирины Луценко, экс-министра должны проверить по обострению заболеваний поджелудочной железы и портальной гипертензии (синдром повышенного давления в системе воротной вены).

По ее словам, обследование и лечение таких болезней предусматривает пребывание в стационаре. Тюремщики уже заявили, что дообследование состояния здоровья Ю.Луценко проведут на этой неделе, так как его рекомендовала комиссия врачей, побывавшая в колонии 2 октября, только где это будет: в больнице или в колонии, пока не ясно.

Как сказал И.Андрушко, осмотр и лечение Ю.Луценко возможны и в больнице: «Сейчас вопрос, где его осматривать, решается врачами, если они посчитают, что обследование и лечение в колонии невозможны, мы можем перевести его в стационар - под охраной, как положено».

Сторонники Ю.Луценко также настаивают на том, что экс-глава МВД не может отбывать наказание по состоянию здоровья.

«Чтобы освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья, должно быть заключение медиков, что его заболевание - из списка тех, которые могут предусматривать освобождение (например туберкулез, ВИЧ, онкология). Тогда руководство колонии пишет характеристику заключенного и подает документы в суд, - сказал И.Андрушко. - Но суд может отказать заключенному в освобождении, учитывая его личную характеристику и преступление, за которое он сидит».

Тюремщики добавляют, что сейчас Ю.Луценко находится под постоянным наблюдением медперсонала колонии, и его состояние оценивают как удовлетворительное.