Жена Луценко говорит, что он уже две недели сидит на обезболивающих

Об этом сообщается на сайте «Народной самообороны».

Кроме того, по данным политической силы, под колонией дежурят представители некоторых СМИ. По предварительным данным, якобы прокуратура не допускает их общаться с осужденным экс-министром Ю.Луценко. При этом причиной отказа называют то, что Ю.Луценко не желает общаться с журналистами.

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Жена Ю.Луценко Ирина Луценко сказала, что это не правда: «Это неправда! Юра никогда не отказывался общаться с журналистами!».

По ее словам, «пенитенциарная служба скрывает тот факт, что Ю.Луценко уже две недели страдает от страшных головных болей, держится только на обезболивающих, давление поднялось до 180 на 140».

«Вместо того чтобы Ю.Луценко лечить, они в очередной раз выписывают ему выговор за то, что он из-за плохого самочувствия позволил себе лечь на кровать! Цинизму сотрудников пенитенциарной службы нет предела», - подчеркнула она.

Сейчас И.Луценко срочно выехала в Менскую колонию, чтобы увидеться с мужем и передать ему лекарства.