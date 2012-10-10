Новая власть Грузии хочет изменить конституцию и освободить часть осужденных
Представители политической коалиции «Грузинская мечта», победившей на выборах в парламент Грузии 1 октября и формирующей новое правительство, заявляют о намерениях изменить конституцию страны.
Как сообщил сегодня один из лидеров коалиции, кандидат на должность председателя парламента Давид Усупашвили, будет создана комиссия по разработке проекта конституции, чтобы основной закон «не было необходимости более изменять в зависимости от чьей-то прихоти», - цитирует Усупашвили Радио Свобода.
По словам Усупашвили, нынешняя редакция конституции, которая действует с октября 2010 года, «не соответствует действующим в мире стандартам».
Сегодня же «Грузинская мечта» заявила о том, что начинает работу над законопроектом об амнистии. По словам представителя коалиции Вахтанга Хмаладзе, в Грузии «часть приговоров по уголовным делам вынесено незаконно», что ведет к нарушению прав осужденных. По словам Хмаладзе, закон об амнистии может быть принят уже до конца этого года.