Охрана просит не пускать в ВР двух журналистов за плакат против «клеветы» (фото)

Об этом говорится в обращении на имя Юрия Стеця, который сейчас возглавляет комитет ВР по вопросам свободы слова, пишет Украинская правда.

Причиной стало письмо коменданта охраны Ильина Н.А. по "инциденту, произошедшему 2 октября - во время проведения пленарных заседаний парламента ... Лещенко С.А. и Найем М. разместили плакат в ложе прессы на балконе сессионного зала".

Кроме того, Аппарат ВР подчеркивает "системное нарушение (журналистами) условий и общего режима работы парламента и игнорирование законных требований комендатуры охраны по пресечению этих нарушений".

Как известно, 2 октября журналисты развернули в Раде плакат с призывом против принятия закона о "клевете".

Ранее, 12 апреля, трое журналистов развернули большой плакат с призывом к депутатам не голосовать чужими карточками.