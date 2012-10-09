Третьяков: Нужно раз и навсегда закрепить статус украинского языка

Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Мы отменим «языковой» закон, раз и навсегда закрепив статус украинского языка как единственного государственного», - сказал политик.

Напомним, что ранее Александр Третьяков заявлял о том, что «языковые» инициативы партия власти каждый раз приберегает под выборы для мобилизации своего электората. «К сожалению, все эти действия «регионалов» только углубляют раскол страны, - выразил уверенность в интервью УНИАН Александр Третьяков. - Власть отрабатывает чужой план, а нам нужен украинский план, ориентированный на продвижение Украины и развитие собственной государственности».

По мнению депутата, власть сама себе копает яму, поскольку выборы пройдут, а государство Украина останется и достижение общественного равновесия, ликвидация рисков для государственности опять станут актуальными темами.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.