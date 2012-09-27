Фесенко: Оппозицию и Кличко пытаются поссорить с помощью социологов

17:27, 27 сентября 2012
Политика
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Некоторые соцслужбы используются для разжигания войны между «УДАРом» и Объединенной оппозицией.

Фесенко говорит, что оппоненты оппозиции пытаются застрелить сразу нескольких зайцев

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что сегодня некоторые социологические службы намеренно используют для занижения рейтинга Объединенной оппозиции «Батькивщина» и повышения рейтинга «УДАР», чтобы разжечь между ними «войну».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Фесенко заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Опережает ли «УДАР» Объединенную оппозицию - я не уверен. Но то, что пытаются занизить рейтинг Объединенной оппозиции, у меня такое подозрение есть», - сказал политолог.

По его мнению, это выгодно, в первую очередь, оппонентам объединенной оппозиции.

«Кому это выгодно? Я думаю, что их главному оппоненту, который пытается таким образом достичь сразу нескольких целей», - сказал В.Фесенко.

Цель таких действий, по мнению политолога - занижение рейтингов Объединенной оппозиции, столкновение Объединенной оппозиции и «УДАРа», или спровоцировать между ними войну, а также - дискредитация некоторых социологических служб.

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