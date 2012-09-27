Фесенко: Оппозицию и Кличко пытаются поссорить с помощью социологов

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что сегодня некоторые социологические службы намеренно используют для занижения рейтинга Объединенной оппозиции «Батькивщина» и повышения рейтинга «УДАР», чтобы разжечь между ними «войну».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Фесенко заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Опережает ли «УДАР» Объединенную оппозицию - я не уверен. Но то, что пытаются занизить рейтинг Объединенной оппозиции, у меня такое подозрение есть», - сказал политолог.

По его мнению, это выгодно, в первую очередь, оппонентам объединенной оппозиции.

«Кому это выгодно? Я думаю, что их главному оппоненту, который пытается таким образом достичь сразу нескольких целей», - сказал В.Фесенко.

Цель таких действий, по мнению политолога - занижение рейтингов Объединенной оппозиции, столкновение Объединенной оппозиции и «УДАРа», или спровоцировать между ними войну, а также - дискредитация некоторых социологических служб.