Политолог: ПР придется делать ставку: легитимные выборы, или выигрыш любой ценой

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко считает, что Партии регионов придется делать ставку или на проведение легитимных выборов, или на выигрыш их любой ценой.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, “Партии регионов очень нужны легитимизация выборов, признание выборов, поскольку хотя бы часть руководства страны не хочет кризиса в отношениях с Западом, поэтому хочется легитимизировать результаты выборов”. “Поэтому придется выбирать, на что делать ставку - на легитимность выборов, а тогда нужно соблюдать хотя бы относительные правила игры, или на результаты любой ценой”, - отметил В.Фесенко.

Также политолог считает, что партия “УДАР” и КПУ “почти гарантированно проходят избирательный барьер, но другое дело, какой будет результат, потому что рейтинг коммунистов в значительной степени зависит от “регионалов”, и здесь есть колебания - если будет расти рейтинг “регионалов”, то будет немного снижаться рейтинг коммунистов, и наоборот”.

В.Фесенко считает, что рейтинг “УДАРа” Виталия Кличко “не стабилен, и хотя там есть большие надежды на 15%, и в принципе это реальная цель, но рейтинг не стабилен”. При этом политолог добавил: “Я знаю людей, которые близки к власти и которые не скрывают, что вкладывают деньги в Кличко и имеют там свой интерес”.

В.Фесенко считает, что “определенная интрига” нынешних выборов будет у возможности прохождения в Верховную Раду партии “Свобода” и партии «Украина - Вперед!».

Он отметил, что у них “есть шансы на преодоление избирательного барьера”. При этом политолог не исключает, что “проект Королевской - это проект Банковой”. По его словам, “там точно есть серьезные весомые инвесторы”, которые имеют отношение к власти. В то же время он подчеркнул, что “к этому проекту точно нет симпатии у руководства Партии регионов”, в частности, у Николая Азарова, поскольку в свое время Наталия Королевская выступала за его отставку.

Говоря о списке Партии регионов, В.Фесенко отметил, что он имеет “статусный характер”, поскольку “там каждый получил место в соответствии со своей позицией во властной иерархии”. “У Клюева - четвертое место в списке и это демонстрация иерархических влияний”, - добавил он. По его словам, включение певицы Таисии Повалий в первую пятерку списка Партии регионов, как и включение футболиста Андрея Шевченко в список партии «Украина - Вперед!», - это проявление “известного классического стереотипа политтехнологов”. По мнению политолога, “ее (Т.Повалий) присутствие в списке партии голосов не принесет, но Повалий адекватна этому списку, потому что она там своя”. “Это нормально для Партии регионов и для тех людей, которые там есть”, - добавил он.

Также В.Фесенко считает, что если А.Шевченко “принесет определенную пользу Королевский, и он может добавить голоса неполитизированных болельщиков”, то актер Остап Ступка “ничего не добавит”.

В.Фесенко считает, что первая пятерка и первая десятка списка партии “УДАР” - “это огромный риск для Кличко”. “Они (речь идет о кандидатах - УНИАН) могут прибавить, возможно, 2-3% на Западе Украины, но существует риск потерять не меньше, а то и больше, на Востоке и Юге Украины. Среди электората В.Кличко две трети оппозиционно настроенных избирателей и треть - нет. И именно эта треть может критически реагировать и на писательницу Марию Матиос, и на Наливайченко (речь идет о бывшем председателе политического совета партии "Наша Украина" Валентина Наливайченко - УНИАН), и на некоторых других”, - отметил политолог. По его словам, “вообще тенденция нашеукраинизации или ющенкизации “УДАРа” - это огромный риск для этой политической силы, а им нужно держать баланс между Востоком и Западом, а так они идут в оппозиционную нишу, нарываясь на конфликты с оппозицией, отбирая голоса у оппозиции”. В.Фесенко считает, что “именно это и отвечает интересам власти”, а “Матиос и Наливайченко не органичны имиджу самого Виталия Кличко”.