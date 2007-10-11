Мыкола Вересень пригласит к разговору без сантиментов актера Владимира Горянского

Сегодня, 11 октября, в 18.30 на волнах радио 106 FM и в 22.00 на телеканале СІТІ в программе "Без сантиментов - разговор с Мыколою Вереснем" будет принимать участие заслуженный артист Украины, актер Театра драмы и комедии на Левом берегу Владимир Горянский. Повтор интервью на телеканале СІТІ 12 октября в 7.30 и в 18.40.