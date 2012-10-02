ВР разрешила иностранцам покупать землю несельскохозяйственного назначения

20:28, 02 октября 2012
Политика
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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно обретения права собственности на землю».

За закон проголосовали 234 народных депутата из 307 зарегистрированных

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 234 народных депутата из 307, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут быть получены в собственность иностранцами, лицами без гражданства, иностранными предприятиями, предприятиями, в уставном (складочном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместными предприятиями, предприятиями с иностранными инвестициями), юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранными государствами, международными правительственными и неправительственными организациями (кроме обретения таких земельных участков в порядке наследования).

Юридические лица, основанные в соответствии с законодательством Украины, могут получать в собственность земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности в случае приобретения по гражданско-правовым договорам; внесения земельных участков учредителями (участниками) таких юридических лиц в уставный (складочный) капитал; принятия наследства; возникновения других оснований, предусмотренных законом.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, могут получать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества и для сооружения объектов, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности; за пределами населенных пунктов в случае приобретения объектов недвижимого имущества.

Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранные предприятия, предприятия, в уставном (складочном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями), могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения из земель частной собственности в ряде случаев.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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