Литвин говорит, что Украина не может отдавать долги ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя по их просьбе решение Хозяйственного суда города Киева, который частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ.

«Я вам скажу однозначно, таких денег у нас нет и не будет», - сказал В.Литвин и подчеркнул, что надеется, что «другие инстанции, которые будут рассматривать это дело, подойдут с учетом законодательства Украины».

По его словам, необходимо доказать, «является ли письмо свидетельством государственных гарантий, которыми переводится этот долг на государство».

«Мне видится, что Украина не должна нести убытки, должен отвечать за это хозяйствующий объект», - сказал он.

В то же время В.Литвин подчеркнул, что не знает сути этого дела и не видел документов, а к тому же «это не является вопросом председателя ВР, но я бы очень не хотел, чтобы мы вынуждены были отдавать долги».

В.Литвин считает, что в любом случае 3 млрд грн будет необходимо предусмотреть в бюджете государства, а бюджет принимается в парламенте Украины и такое решение «через ВР невозможно будет провести».

На уточняющий вопрос журналистов по поводу того, что некоторые политологи называют решение суда своеобразным пиар-ходом во время избирательной кампании, В.Литвин ответил: «Если рассматривать это в плоскости, что это якобы пиар-ход, то это очень дорогой пиар-ход».

Он подчеркнул, что таких денег у государства на сегодняшний день нет и в ближайшее время не будет.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс 506 грн 26 коп. (около 390 млн. дол.).

Судья отметил, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

20 сентября пресс-служба Министерства юстиции Украины, которая обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу, сообщила, что решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» будут обжалованы в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн. грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Тем временем Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко ущерба в размере 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко относительно корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батькивщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой властей накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.