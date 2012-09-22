Королевскую привлекает «УДАР» Кличко

Об этом Королевская заявила в эфире на одном из телеканалов, пишет ТСН.

"Я вижу перспективы в объединении с "УДАРом". Новые политики, новые партии должны прийти в парламент и объединяться ради достижения общих целей", - сказала Королевская.

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, как быть с партией "Батькивщина", членом которой была Королевская, она отметила, что там тоже есть достаточное количество людей, которые много сделали для страны, являются настоящими патриотами и готовы поддержать ее ценности.

«Мы открыты к диалогу, мы открыты к объединению», - сказала лидер партии "Украина-Вперед!".