Королевскую привлекает «УДАР» Кличко
16:04, 22 сентября 2012Политика
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Потенциальным союзником партии "Украина - Вперед!" в случае прохождения в следующий парламент ее лидер Наталья Королевская видит партию "УДАР" Виталия Кличко.
Королевская не прочь объединиться с Кличко, хотя и среди бывших коллег видит достойных
Об этом Королевская заявила в эфире на одном из телеканалов, пишет ТСН.
"Я вижу перспективы в объединении с "УДАРом". Новые политики, новые партии должны прийти в парламент и объединяться ради достижения общих целей", - сказала Королевская.
Отвечая на вопрос ведущего относительно того, как быть с партией "Батькивщина", членом которой была Королевская, она отметила, что там тоже есть достаточное количество людей, которые много сделали для страны, являются настоящими патриотами и готовы поддержать ее ценности.
«Мы открыты к диалогу, мы открыты к объединению», - сказала лидер партии "Украина-Вперед!".
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