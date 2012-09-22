Журналистка облила мэра грязью: в прямом смысле

Об этом УНИАН сообщили в секторе общественных связей управления МВД в области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в пятницу на сессии Нежинского городского совета.

В дежурную часть нежинской милиции по телефону поступило сообщение от секретаря городского головы о том, что неизвестное лицо во время проведения 32-й сессии 6-го созыва городского совета совершило в отношении городского головы хулиганские действия.

На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа во главе с начальником Нежинского горотдела милиции. При проведении проверки было установлено, что 28-летняя главный редактор полтавской газеты "Свобода слова" Ирма Крат зашла в сессионный зал городского совета и из пластикового ведра вылила грязь на городского голову.

Свои действия журналистка, зарегистрированная кандидатом в народные депутаты, мотивировала тем, что таким стал ответ на клевету о ней – получение взятки.

Нежинская милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины "хулиганство". Продолжаются следственные действия.