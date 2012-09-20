Завтра конституционное детище Януковича соберется во второй раз

Завтра, 21 сентября, в 10.30 состоится второе заседание Конституционной Ассамблеи (зал Ученого совета Киевского национального университета им. Т.Шевченко, ул. Владимирская, 60).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, перед началом заседания (в 10.10) с представителями СМИ пообщаются председатель Конституционной Ассамблеи Леонид Кравчук и секретарь Конституционной Ассамблеи Марина Ставнийчук. Аккредитация представителей СМИ проводится до 18.00 20 сентября по тел.: (044) 255-63-18, (050) 382-11-58.

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