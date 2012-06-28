Политики: Конституционная ассамблея - это трюк с очевидными целями

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины Павел Мовчан (депутатская группа "Реформы ради будущего").

Он отметил, что нынешняя Конституция Украины “соответствует всем принципам европейских правовых стандартов”. По его словам, “на сегодняшний день самое главное - выполнять Конституцию, а не вносить изменения в нее”.

П.Мовчан отметил, что уже первое заседание Конституционной ассамблеи показало, что “опять хотят внедрить тот инструментарий, который дал бы возможность абсолютизировать власть”.

Председатель Национальной комиссии по вопросам защиты общественной морали, доктор юридических наук Василий Костицкий отметил, что действующая Конституция Украины “себя не исчерпала”. По его словам, на сегодняшний день “действительно, есть проблемы с реализацией Конституции, больше всего со статьей 8, гласящей о принципе верховенства права и о том, что нормы Конституции являются нормами прямого действия”.

Он не отвергает возможности работать над улучшением Конституции. При этом отмечает: “Работать над тем, чтобы в будущем создать что-то лучшее, конечно, можно. Когда это состоится? Для меня это вопрос. Я не уверен, что это должно состояться завтра. Я не вижу для этого политико-правовых и экономических оснований”.

“Конечно, конституционный процесс непрерывен, жизнь выставляет новые требования. Но вопрос о том, нужно ли ломать Конституцию, или, может, нужно создавать условия для того, чтобы искать эффективные пути реализации действующей Конституции, он, кажется, не нуждается в ответе, и для нас понятен, потому что основой стабильности государства является конституционная стабильность”, - подчеркнул В.Костицкий.

В свою очередь, народный депутат Иван Заец (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”) отметил, что создание Конституционной ассамблеи приведет не к внесению изменений в Конституцию Украины, а создаст новую Конституцию. Он подчеркнул, что “большая угроза стоит сегодня над Конституцией - эта угроза идет от низкого уровня политической культуры, морали, от непонимания или нежелания понимать, что Конституция, законодательство и практика - это разные вещи”.

При этом депутат добавил: “Нужно подводить нашу практику под Конституцию, а не Конституцию подводить под эту мафиозную практику, которую мы сегодня наблюдаем в деятельности наших органов власти”.

По словам И.Зайца, если бы на самом деле “хотели подготовить изменения к Конституции, то не нужно Конституционной ассамблеи, а достаточно собрать какую-то рабочую группу, у нас есть много конституционалистов, которые очень быстро наработали бы эти изменения, и точечно мы могли бы внести их в Конституцию”. По его мнению, сегодня “идет большая игра вокруг Конституционной ассамблеи”, целью которой является “обойти парламент” при принятии изменений к Конституции. Он отметил, что путь внесения таких изменений будет зависеть от результатов выборов в 2012 году в парламент Украины.

“Если режиму Януковича удастся сформировать конституционное большинство, то у меня нет никакого сомнения, что работа Конституционной ассамблеи выльется в появление новой Конституции, и эта новая Конституция будет принята в ВР. Но если 300 голосов не будут собраны, тогда Конституционная ассамблея какими-то манипулятивными средствами будет преобразована в представительский такой орган, орган учредительный, и будет задействован народ, и народ на референдуме будет голосовать за эту Конституцию, которую они себе создадут для того, чтобы переосновать государство, и для того, чтобы закрепить себя на веки вечные при власти”, - заявил И.Заец.

Гражданский и политический деятель, Герой Украины Степан Хмара также считает, что изменять Конституцию – “это очень большая и опасная авантюра, которая может привести фактически к ликвидации суверенитета Украины”. “И сама уже форма подготовки так называемых изменений к Конституции так называемой Конституционной ассамблеей - это уже является заложенным принципом мошенничества”, - подчеркнул он.

По словам С.Хмары, Конституционная ассамблея - “это марионеточный орган, созданный при Президенте, и созданный именно нынешней властью”. Он добавил, что “в этом есть большая угроза”.

С.Хмара также подверг критике бывшего Президента Украины Леонида Кравчука, который возглавляет этот орган. “Он (Л.Кравчук - УНИАН) ничего не сделал для Украины. Этот человек всегда был марионеткой, которая приспосабливалась к господствующей власти в Украине”, - сказал С.Хмара.

Он отметил, что Конституцию Украины нужно, “в первую очередь, выполнять, а не изменять ее по чьей-то прихоти или ради интересов определенных кланов”. По его словам, “изменяя Конституцию, нынешняя власть и определенные силы из-за пределов Украины хотели бы таким образом ослабить Украинское государство и, в конце концов, его разрушить”.

Народный депутат Украины Юрий Гнаткевич (фракция «БЮТ-Батьківщина”) отметил, что от сегодняшней власти нельзя ожидать “украинской политики”, поскольку “источником власти является украинский космополитический пацанат, олигархат”. По его словам, решения Конституционной ассамблеи “будут продиктованы Януковичем, а Януковичу продиктует пацанат и олигархат”.

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Как сообщал УНИАН, 20 июня в Киеве состоялось первое заседание Конституционной ассамблеи. В нем приняли участие Президент Виктор Янукович, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, бывшие президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также Л.Кравчук, который является председателем Конституционной ассамблеи, представители парламентских фракций большинства.

Представители оппозиции отказались принимать участие в работе ассамблеи.

По словам Л.Кравчука, Конституционная ассамблея к началу 2014 года подаст Президенту проект изменений в Конституцию Украины.