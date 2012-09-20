Литвин прогнозирует, что законопроект о клевете не примут

Об этом, как сообщили УНАН в пресс-службе Верховной Рады, председатель ВР сказал во время встречи с членами предвыборной миссии Временного Комитета ПАСЕ по наблюдению за выборами в Украине 28 октября 2012 года.

В.Литвин выразил мнение, что принятие такого закона сейчас не актуально, поскольку «практически отсутствует грань между клеветой и критикой».

Кроме этого, сказал председатель ВР, если и принимать такой закон, то в нем обязательно должна быть позиция о том, что норму относительно ужесточения ответственности за клевету не должны использовать в качестве инструмента давления на СМИ политики и государственные служащие, которые являются публичными лицами.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона, который предусматривает введение уголовной ответственности за клевету. Законопроектом предусматривается наказание за клевету - заключение на срок до 3 лет.