Евродепутат: криминализация клеветы - мощный способ ограничения свободы слова

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя одобренный украинским парламентом законопроект о введении уголовной ответственности за клевету.

"Я - не международный юрист, и не могу сказать, другие страны-члены Совета Европы признают клевету, как уголовное преступление, однако это представляется мне необычным и мощным путем ограничения свободы слова", - сказал депутат.

Он отметил, что в таких странах, как его Великобритания, клевета никогда не считалась уголовным преступлением, а потому там предусмотрены за клевету только административные наказания в виде финансовых компенсаций, если клевета нанесла ущерб репутации человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за клевету, в том числе в виде ограничения свободы сроком до трех лет.