Герега: Сегодня Киевсовет не будет рассматривать «языковой вопрос»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега во время брифинга перед началом заседания.

Г.Герега подчеркнула, что сегодня будут рассматриваться исключительно хозяйственные вопросы, которые являются безотлагательными на это время.

«30 депутатов Киевсовета баллотируются в парламент, и соответственно некоторые из них имеют искушение использовать местный совет для предвыборного пиара. Но, поверьте, этого я не дам сделать», - сказала Г.Герега.

По ее словам, на президиуме Киевсовета ею была озвучена жесткая позиция не включать в повестку дня вопросы, которые не прошли регламентную процедуру, в том числе это касается и проектов решений о языках. Г.Герега подчеркнула, что ни один из проектов не прошел процедуру согласования, а потому не может рассматриваться на заседании Киевсовета сегодня.

Во время обсуждения повестки дня председатель фракции Партии регионов Алексей Омельяненко заявил, что информация, которая была распространена в СМИ, «что кто-то собирается лоббировать статус регионального языка русскому языку в Киеве – такого на сегодняшний день нет».

«Я уже объяснял СМИ, что это исключительно политическая технология оппозиции: сначала они распространяли слухи, а затем с ними успешно боролись», - сказал А.Омельяненко.

Как сообщал УНИАН, 22 августа в СМИ была распространена информация со ссылкой на председателя фракции Партии регионов в Киевсовете А.Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона. А.Омельяненко высказал уверенность, что депутатский корпус поддержит этот проект, поскольку в столице большинство населения являются русскоязычными.

Вместе с тем БЮТ в Киевсовете заявил, что готовит свой проект решения, что в Киеве государственным может быть исключительно украинский язык.

3 июля Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по усей Украине. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.