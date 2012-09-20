Возле Киевсовета - акция в защиту украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие держат плакаты: «Я - за українську мову». В это время проходит митинг, во время которого представители киевской общины обращаются к депутатам, которые собираются на сегодняшнее заседание сессии Киевсовета, и на которое внесен вопрос «реализации в Киеве закона о языках», с просьбой оставить в Киеве государственный язык - украинский.

В целом возле Киевсовета собрались более 400 человек. Однако часть из них пришла с целью поддержать проект решения о выделении земли гаражным кооперативам, а также защитить Гостиный двор на Подоле.