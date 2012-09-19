ЦИК снова вернула в ГПУ обращения двух депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК объяснил в своем решении, что обращения народных депутатов Александра Стешенко (фракция "БЮТ-Батькивщина") и Александра Черноморова (фракция Партии регионов) содержат информацию о нарушениях законодательства о выборах народных депутатов и нарушениях, которые имели место до начала избирательного процесса, в частности, в части проведения предвыборной агитации.

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При этом Центризбирком отмечает, что в соответствии с ч.1 ст.114 закона о выборах народных депутатов предусмотрена уголовная и административная ответственность лиц, виновных в нарушении избирательного законодательства. ЦИК также ссылается на ч.2 ст.61 закона о выборах, согласно которой избирательная комиссия должна сообщать в правоохранительные органы о случаях выявления нарушений для проведения проверки и реагирования в соответствии с законом.

"Следовательно, проведение проверки изложенных в заявлениях или сообщениях сведений о возможных признаках совершения преступления или административного нарушения, принятие по ним решений, выявление виновных лиц и привлечение их к ответственности выходит за пределы полномочий ЦИК.

Уголовно-процессуальным кодексом Украины установлено, что решение подобных вопросов относится к исключительной компетенции уполномоченных на то органов", - сказал представитель ЦИК Юрий Донченко.

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Как сообщал УНИАН, ЦИК 13 сентября вернула в Генпрокуратуру обращения Андрея Павловского (фракция "БЮТ-Батькивщина"), Александра Черноморова (фракция Партии регионов), Валерия Кальченко (фракция "БЮТ-Батькивщина"), Сергея Пашинского (фракция "БЮТ-Батькивщина"), Сергея Подгорного (фракция "БЮТ-Батькивщина"), Олега Тищенко (фракция "БЮТ-Батькивщина"), Константина Бондарева (фракция "БЮТ-Родина"), Кирилла Куликова (фракция НУ-НС) и Александра Стешенко (фракция "БЮТ-Батькивщина") относительно нарушений избирательного законодательства, которые были направлены Генеральной прокуратурой в ЦИК.