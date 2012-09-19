Кличко увидел в законе о клевете объявление войны объективной журналистике

Об этом он заявил, общаясь с представителями СМИ в Николаеве, сообщает пресс-служба УДАРа. Кличко заявил, что знает о тех проблемах, с которыми почти ежедневно сегодня сталкиваются журналисты, особенно в местных медиа, если они печатают объективную и критическую информацию о региональной власти,.

«Я знаю, что каждое критическое слово против местных чиновников может стоить журналисту или редакции многотысячных исков. Сегодняшним голосованием власть лишь подтвердила то, что она готова затыкать рот журналистам под любым предлогом. А голосование за этот законопроект демонстрирует истинное отношение ПР, коммунистов и блока Литвина в СМИ: как к обслуживающему персоналу, имеющему право только хвалить власть», - убежден Виталий Кличко.

Кличко считает, что этот закон, который предусматривает лишение свободы для журналистов, если их материалы будут расценены как клеветнические, продолжает тенденцию к сворачиванию свободы слова в Украине: "Это попытка закрыть рот журналистам, заставить их работать в условиях, когда о власти или хорошо, или очень хорошо, или прекрасно, а все остальное - клевета ".

Кличко считает, что оппозиционные партии должны противостоять принятию этого "позорного закона" во втором чтении. Или, "если нынешняя скомпрометирована и деградированная Рада это поддержит, мы отменим этот позор на первой же сессии новоизбранного парламента", - отметил Кличко.

Напомним, 18 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица.

За данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как« клевета », который будет заключаться в умышленном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжелые последствия ». Согласно проекту, «клевета, совершенное путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или совершенное следователем, прокурором или судьей - наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».