Карасев: повторяем российский путь

Такое мнение высказал политолог Вадим Карасёв, комментируя УНИАН принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица».

«Недавно российская Госдума тоже приняла такой закон, хотя за время президентства Медведева такой же закон был отменен: норма об уголовной ответственности за клевету была убрана из закона. Но сегодняшний день, особенно на волне протестов в России, Госдума вновь вернула (действие закона). Мы повторяем российский путь, и фактически это является попыткой избежать серьезной и несерьезной критики в адрес тех или других представителей власти”, - сказал В.Карасёв.

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Он отметил, что законопроект об установлении уголовной ответственности за клевету рассматривается на фоне ухудшения экономических показателей и обострения политической ситуации, что может вызвать социальные протесты. Политолог выразил мнение, что критика в адресу власти и ее представителей будет усиливаться, а принятием этого законопроекта власть пытается “перекрыть потоки критики в свой адрес” и сделать невозможным протесты против политики власти.

В.Карасёв отметил, что страны Европейского Союза не будут активно протестовать против принятия данного закона, поскольку уже поняли, что Украина двигается от демократии к авторитаризму, и Европа может за этим только наблюдать.

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“Я понимаю, что вопрос клеветы имеет место, но для того, чтобы избежать этих вещей, нужно, чтобы политика была прозрачной, чтобы работали политические институты, и главное - чтобы суд был независимой ветвью власти”, - сказал В.Карасёв.