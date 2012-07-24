Томенко видит, как в ПР копируют «старшего брата»

Об этом заявил заместитель председателя ВР Николай Томенко сегодня во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Н.Томенко убежден, что сегодня не только объединенная оппозиция, но и общественность должны активно выступить против попытки вернуть нормы авторитаризма в современное медиапространство Украины. Он напомнил, что украинское медийное законодательство, в части расширения прав и свобод деятельности журналистов, неоднократно ставилось в пример посткоммунистическим и постсоветским странам как наиболее цивилизованное.

Вице-спикер отметил, что это уже не первая попытка вернуть советскую авторитарную норму об уголовной ответственности за оскорбление и клевету.

«В последние годы нам удавалось отбиваться от этой идеи, но, очевидно, власть вновь решила к ней вернуться», - сказал Н.Томенко.

По его мнению, такие действия со стороны Партии регионов имеют две причины. Первая причина, отметил он, это традиционное обезьянничание нынешней власти тех законопроектов, которые принимает «старший брат», ведь именно после того как в России был принят такой закон, представители Партии регионов зарегистрировали аналогичный законопроект и в украинском парламенте.

«Второй причиной является желание защитить своих политических патронов и не допускать критики по их адресу», - сказал Н.Томенко. По словам заместителя председателя Верховной Рады, если так пойдет и дальше, то вскоре возможно появление закона, которым будет предусматриваться уголовная ответственность за оскорбление Виктора Януковича, Леонида Черновецкого, Николая Азарова и других представителей нынешней власти.

Н.Томенко отметил, что, с точки зрения европейских демократических принципов, такие действия украинской власти недопустимы.

Как сообщалось, в Партии регионов (ПР) предлагают вернуть уголовную ответственность за клевету и распространение неправдивой информации и карать не только штрафами, но и тюремным заключением сроком до пяти лет. Автор законопроекта № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)», народный депутат Виталий Журавский уверен, что благодаря изменениям к закону «люди будут думать, прежде чем говорить».

«Клеветой» депутат предлагает считать «распространение заведомо неправдивых сведений, которые унижают честь и достоинство человека или подрывают его репутацию». В зависимости от состава и тяжести преступления за распространение такой информации обидчика предлагается наказывать штрафом в размере от 500 до 5000 необлагаемых минимумов (от 8,5 тыс. грн до 85 тыс. грн), исправительными работами или арестом от 3 до 8 месяцев. Если распространенная информация привела к серьезному ухудшению здоровье, то за ее распространение предусматривается ввести тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет.

Оскорбление («унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в непристойной форме»), по мнению В.Журавского, является менее серьезной виной - за него налагается штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн) или исправительные работы сроком до одного года.