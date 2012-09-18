Третьяков: Подачки киевлянам от нынешней власти выглядят особо цинично

Нынешняя власть с помощью подачек перед выборами хочет завоевать доверие киевлян, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

«Киевом напрямую руководит Банковая посредством своих ставленников, - сказал политик. – При этом нынешняя власть забирает из бюджета города 50% заработанных средств».

По мнению Александра Третьякова, «держа руку в кармане киевлян, власть может себе позволить перед выборами оставить в этом кармане чуть больше средств, чем она могла бы экспроприировать». Ежегодно, напомнил депутат, 7 миллиардов гривен, которые могут быть направлены на инфраструктурные и социальные проекты, изымаются из столичного бюджета.

Александр Третьяков заявил, что те киевляне, которые получат материальную помощь по случаю Международного дня людей пожилого возраста и Дня ветерана, должны понимать, что «это несистемная, одноразовая акция, приуроченная к парламентским выборам, де-факто являющаяся подкупом избирателей».

«Подачки от нынешней власти, забравшей у киевлян право управлять городом и распоряжаться его ресурсами, устанавливающей непрозрачные драконовские тарифы, выглядят особо цинично», - заявил политик.

«Киевлянам нужно вернуть родной город, упразднить должность главы КГГА, - считает Александр Третьяков. - Киевом должен руководит мэр, которого поддержит во втором туре большинство киевлян. Все это по силам сделать в новом парламенте демократическому большинству, оно также должно изменить бюджетный кодекс, вернув киевлянам заработанные ими деньги, на которые можно повысить зарплаты учителям и врачам, отремонтировать подъезды и дороги, помочь пенсионерам и построить социальное жилье».

Как сообщила пресс-служба КГГА, 351 000 киевлян получат материальную помощь по случаю Международного дня людей пожилого возраста и Дня ветерана.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.