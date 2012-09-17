Милиция проверяет угрозы агитаторам Кличко

Как сообщил корреспонденту УНИАН сегодня начальник СЗГ УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, агитаторы, среди которых была и девушка, обратились в милицию с заявлением о том, что 15 сентября неизвестный молодой человек пригрозил физически расправиться с ними и сжечь агитационную палатку.

«О данном факте имеется соответствующее заявление в милицию. В настоящее время правоохранители проводят опрос потерпевших и свидетелей инцидента, а также разыскивают злоумышленника по описаниям», - рассказала Э.Биганова.

В свою очередь, в пресс-службе Сумской областной организации партии «УДАР» Виталия Кличко» сообщили, что к агитационной палатке по улице Харьковской в Сумах подошел мужчина «в характерном спортивном костюме» и стал угрожать.

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«Сначала он просто смотрел на агитаторов. «Кличковцы» предложили ему газету и рассказали о программе «УДАРа». Но мужчина неожиданно начал вести себя агрессивно по отношению к агитаторам, и, крайне нецензурно выражаясь, в адрес агитаторов и партии в целом, начал провоцировать активистов-кличковцев на драку. Ребята провокации проигнорировали" - рассказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, мужчина не успокоился, и "пообещал вернуться, физически расправиться с агитаторами и сжечь палатку».