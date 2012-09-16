В Киеве мужчины вступили в спор с агитаторшей Партии регионов: пострадала палатка
14:27, 16 сентября 2012Политика
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В Киеве двое мужчин повредили агитационную палатку Партии регионов.
Палатку повредили
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня около 9.30 в Соломенском районе Киева, на Краснозвездном проспекте.
Сотрудники милиции, которые оперативно прибыли по вызову, установили, что двое мужчин, как выяснилось при их задержании, 1956 и 1986 годов рождения, подошли к 28-летней агитаторше и вступили с ней в спор относительно политических вкусов.
В результате конфликта мужчины повредили палатку и разбрасывали агитационные материалы.
В настоящее время задержанные дают объяснения относительно своего поведения, после чего в отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение.
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