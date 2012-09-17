Избили еще одного кандидата в депутаты

Об этом УНИАН сообщили в Народной партии.

По их данным, это произошло в ночь на 16 сентября.

«У собственного дома его избили трое молодчиков, требуя прекратить участие в избирательной кампании. Теперь лидер нежинских народников находится в больнице в тяжелом состоянии», - говорится в заявлении партии.

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В Народной партии утверждают, что И.Пучка - один из фаворитов избирательной гонки в округе и имеет все шансы попасть в следующий состав ВР. «Очевидно, именно это не дает покоя его оппонентам, которые вместо того, чтобы пытаться законными действиями увеличить количество своих симпатиков, прибегли к криминалу и решили устранить неудобного конкурента», - отмечается в заявлении.

В связи с этим Народная партия требует от правоохранительных органов безотлагательного и результативного расследования ситуации с нападением на И.Пучку и привлечения виновных к уголовной ответственности.