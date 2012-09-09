На Тернопольщине избили кандидата в нардепы: возбуждено дело

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей областного управления милиции. По данным стражей порядка, следователи уже проводят мероприятия по установлению нападающих лиц и их задержания. Потерпевший находится в районной больнице, у него установлено сотрясение головного мозга, рассечен лоб, наличие гематом.

Как сообщили в пресс-службе областной организации Украинской народной партии, на И.Соболя напали 8 сентября около 21.00 двое неизвестных, которые подстерегли его у собственного дома.

«В последнее время Игорь Соболь активно занимался предвыборной деятельностью, находясь в отпуске по основному месту работы. В частности, вместе с народным депутатом Андреем Давиденко, который баллотируется в депутаты по этому избирательному округу, проводил встречи с избирателями в Гримайлове и Хоросткове Гусятинского района. При этом со стороны властей района оказывалось давление на работников бюджетных учреждений, чтобы помешать политикам провести встречи с педагогами», – говорится в сообщении пресс-службы облорганизации УНП.

И.Соболь известен в Гусятине как общественно-политический деятель, дважды избирался председателем районного совета, член УНП. Сейчас является действующим депутатом райсовета и баллотируется в депутаты Верховной Рады по списку партии «Наша Украина».

А. Давиденко, по данным пресс-службы, по поводу избиения и. Соболя уже обратился в Генеральную прокуратуру Украины и руководству Министерства внутренних дел с просьбой взять под контроль расследование дела об избиении кандидата в народные депутаты. Как объяснил А.Давиденко, в Генпрокуратуру и МВД он обратился, «чтобы не допустить влияния административного ресурса на ход расследования».

«Избиение кандидата в народные депутаты и известного в крае политика является просто вопиющим случаем. Он свидетельствует о том, что на Тернопольщину возвращаются времена 90-х, когда с политическими оппонентами грубо расправлялись бандитскими методами. Мы не можем допустить, чтобы исполнители, а главное – заказчики нападения остались безнаказанными», – отметил А. Давиденко.

Уголовное дело по поводу избиения И. Соболя возбуждено по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).