Адвокат убийцы Щербаня: у ГПУ нет убедительных доказательств против Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины не имеет убедительных доказательств причастности экс-премьер-министра Юлии Тимошенко к убийству народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Такое убеждение в эфире Радио «Свобода» выразил Дмитрий Поизд - адвокат одного из осужденных за убийство Е.Щербаня Вадима Болотских.

«Прокуроры никогда не разглашают данных досудебного следствия, если эти данные реальны. Если нет, то они начинают злоупотреблять средствами массовой информации и излагать в них свою позицию. У Юлии Тимошенко таких возможностей нет. Следовательно, нет равенства в соревновании. Можно говорить о ней все, что заблагорассудится, но доказательств нет», – отметил Д.Поизд.

По словам адвоката, до сих пор он не видел оригинала чеков или других документов, подтверждающих перевод Ю.Тимошенко платы за убийство Е.Щербаня, доступными были лишь копии.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми были признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины). Трое из них - Сергей Кулев, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорень к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 года.

По этому делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня проходил бывший премьер-министр Павел Лазаренко. Этим же приговором экс-премьер признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, которые принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно высказался: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил он.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Р.Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко.

30 мая генеральный прокурор Виктор Пшонка заявлял, что по уголовному делу об убийстве Е.Щербаня Ю.Тимошенко проходит в статусе свидетеля.

9 августа с.г. в интервью газете «Сегодня» Р.Кузьмин заявил, что Генпрокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве Е.Щербаня. «Как заявили немецкие врачи, ей (Ю.Тимошенко – УНИАН) нужно отдохнуть от стрессов 8 недель. Вот мы и ждем, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с обвинением сразу к ней придем. У нас для этого все готово», - сказал он.

Сегодня, 17 сентября, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что защита подала в лондонский суд иск к Р.Кузьмину с требованием опровергнуть распространенную им неправдивую информацию об экс-премьере.