Адвокат: Записи Мельниченко не могут быть доказательствами по делу Щербаня

Записи бывшего майора Управления государственной охраны Украины Николая Мельниченко нельзя использовать в качестве доказательства в деле об убийстве народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом в эфире Радио «Свобода» заявил Дмитрий Поизд - адвокат одного из осужденных за убийство Е.Щербаня Вадима Болотских.

Адвокат ссылается на статьи 62 и 63 Конституции Украины, в которых речь идет о том, что обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. «Если есть доказательства того, что пленки получены незаконным путем, а это так, то эти доказательства не могут быть приобщенные к материалам дела и на них не может основываться обвинение», – отметил Д.Поизд.

Он добавил, что Н.Мельниченко не может давать оценку записям, которые он сделал. «Мельниченко – технарь, а не юрист. Лишь юрист может дать оценку доказательствам», - отметил адвокат.

Д.Поизд также отметил, что Н.Мельниченко должен был бы раньше передать Генпрокуратуре записи, которые касаются убийства Е.Щербаня. «Он должен был бы передать эти записи в Генпрокуратуру, когда расследовалось дело», – отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Н.Мельниченко на своей странице в Фейсбуке написал, что бывший премьер-министр Павел Лазаренко в 1996 году организовал убийство народного депутата и бизнесмена Е.Щербаня, а экс-премьер-министр Ю.Тимошенко и партнер П.Лазаренко по бизнесу Петр Кириченко якобы оплатили услуги киллера.

В ВО «Батькивщина» слова Н.Мельниченко опровергли и заявили, что его заявление подготовлено на заказ Администрации Президента Украины.