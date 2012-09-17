Тимошенко подала на Кузьмина в Лондонский суд

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Лондонский суд иск к заместителю генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину с требованием опровергнуть распространенную им неправдивую информацию о Ю.Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, заявил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

По его словам, иск подан на минувшей неделе. «Этот иск подан на минувшей неделе, будем требовать опровергнуть распространенную неправдивую информацию», - сказал С.Власенко.

Справка УНИАН. 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка был убит народный депутат, известный политик и бизнесмен Евгений Щербань.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд принял приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми было признано 8 человек, все они обвиняются в бандитизме (ст. 69 Уголовного кодекса Украины) и приговорены к разным срокам заключения – от 11,5 до 15 лет лишения свободы. По этому делу как заказчик убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня проходил бывший премьер-министр Павел Лазаренко. Этим же приговором экс-премьер признан причастным к убийству этих людей.

В августе 2011 года Р.Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении П.Лазаренко.

В конце 2011 года Р.Кузьмин заявил, что фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство Е.Щербаня. «Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм, которые принадлежат Лазаренко и Тимошенко. Возможно, я не точно высказался: эти фирмы контролировались этими двумя людьми», - уточнил он.

4 апреля 2012 года сын Е.Щербаня Руслан заявил о возможной причастности Ю.Тимошенко к убийству его отца и призвал прокуратуру провести расследование. С аналогичной просьбой Р.Щербань обратился также в Посольство США в Украине, поскольку в этой стране находится под домашним арестом П.Лазаренко.

30 мая генеральный прокурор Виктор Пшонка заявлял, что по уголовному делу об убийстве Е.Щербаня Ю.Тимошенко проходит в статусе свидетеля.

9 августа с.г. в интервью газете «Сегодня» Р.Кузьмин заявил, что Генпрокуратура готова предъявить Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве Е.Щербаня. «Как заявили немецкие врачи, ей (Ю.Тимошенко – УНИАН) нужно отдохнуть от стрессов 8 недель. Вот мы и ждем, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с обвинением сразу к ней придем. У нас для этого все готово», - сказал он.