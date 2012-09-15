Кузьмин заявил, что человек, из-за которого Тимошенко в тюрьме - ее защитник

Об этом он заявил сегодня во время обсуждения дела экс-премьер-министра Украины в рамках 9-го форума Ялтинской европейской стратегии.

Он отметил, что вопрос об освобождении Ю.Тимошенко является исключительно компетенцией правоохранительной и судебной системы Украины.

«Никакие политические заявления, политические лозунги, шантаж и угрозы не приведут к положительному решению. Единственное возможное решение - это решение, которое лежит в правовой плоскости», - сказал он.

Р.Кузьмин также добавил, что ни один депутат не имеет законного права прийти в тюрьму, открыть ворота и выпустить заключенного из тюрьмы.

«И ни один премьер-министр, и ни один президент, включая президента Европарламента. Это может сделать только суд», - добавил первый заместитель генпрокурора Украины.

Р.Кузьмин высказал уверенность, что единственным человеком, по вине которого Ю.Тимошенко сейчас в тюрьме - это ее защитник.

«И единственный человек, по вине которого экс-премьер находится за решеткой, это ее защитник, который так выстроил юридическую защиту в суде, что не оставил своему клиенту ни одного шанса выиграть процесс», - акцентировал Р.Кузьмин, добавив, что вся защита сводилась к политическим методам.

По словам Р.Кузьмина, он прекрасно знает принцип презумпции невиновности и никогда не позволял себе его нарушать.

«Но я и сейчас повторю то, что говорил в Европарламенте - у прокуратуры достаточно оснований для того, чтобы предъявить Юлии Тимошенко новые обвинения. Это чистая правда», - сказал первый замгенпрокурора.