Хорошковский: Бюллетени должны остаться документами строгой отчетности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

В.Хорошковский отметил, что вокруг законопроекта о документах строгой отчетности в правительстве была серьезная дискуссия. «Можете себе представить уровень дискуссии в правительстве, поскольку фактически этот законопроект предусматривает отмену около 50 актов – документов строгой отчетности», - сказал В.Хорошковский.

Он подчеркнул, что не хотел, чтобы эта дискуссия перешла в парламент, в частности об исключении из перечня документов строгой отчетности избирательных бюллетеней.

В.Хорошковский подчеркнул, что эту норму можно оставить так, как она есть на сегодняшний день. В то же время он отметил, что данный законопроект необходимо принимать, поскольку «там фактически речь идет об облегчении работы бизнеса».

Как сообщал УНИАН, 14 сентября председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что парламентское большинство на будущей неделе планирует внести изменения в избирательное законодательство и исключить норму, которая предусматривает, что избирательные бюллетени являются бланками строгой отчетности и должны храниться в течение определенного срока.

«Власти таким образом будут печатать эти бюллетени у себя, в подвале в офисе Партии регионов, там будут их уничтожать», - сказал А.Яценюк.

Он добавил, что власти таким образом хотят нарушить действующее законодательство, а также требования Венецианской комиссии в течение года не менять избирательное законодательство.