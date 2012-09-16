Патриарх Филарет просил Януковича о помиловании Тимошенко и Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет сообщил сегодня на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос, поднимал ли он при встрече с главой государства вопрос освобождения от наказания или помилования Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

«Говорил я с президентом Януковичем и о заключенных Тимошенко и Луценко. Мы не вмешиваемся в судебные дела, но просили у президента об их помиловании для того, чтобы успокоился народ и не было разделения нации и внутренних потрясений», - сказал патриарх.

По словам Филарета, у него была возможность «напомнить президенту Януковичу и его окружению, что они тоже христиане, и что их когда-то тоже будет ожидать Суд Божий».

В то же время, Филарет считает, что В.Янукович оказался президентом, который «не хочет быть российским губернатором в Украине, а хочет быть украинским президентом».

Патриарх Филарет также заявил, что УПЦ КП «будет поддерживать начинания В.Януковича, которые будут направлены на развитие и защиту интересов украинского государства».

Патриарх сообщил, что в последнее время разговаривал с президентом «на важные темы защиты общественной морали в Украине.

«Например, нас тревожит вопрос абортов. Потому что если будет сокращаться наша нация, территорию Украины постепенно заселят другие народы, в частности из мусульманского мира и Китая. И они будут управлять украинской территорией. Поэтому нужно больше рожать украинцев, чтобы не было в будущем этой проблемы», - сказал глава УПЦ КП.

Также, по словам Филарета, УПЦ КП обращалась к президенту с просьбой не разрешать в Украине однополые браки. «Это большой стыд для христианской цивилизации. В Европе официально приняли законы, позволившие паровать мужчину с мужчиной, или женщину с женщиной. Забывают христиане о том, за какой грех Господь сжег Содом и Гоморру», - отметил Филарет.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины УПЦ КП Филарет находился 15-16 сентября на Буковине с двухдневным визитом, во время которого освятил иконостас одного из храмов, провел богослужение в Черновцах, а также провел пресс-конференцию для СМИ.