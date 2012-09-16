Сегодня на Майдане Незалежности - вечер памяти Гонгадзе

В 19.30 на Майдане Незалежности начнется вечер памяти Г.Гонгадзе. Журналисты зажгут свечи и минутой молчания почтят память погибших коллег.

За годы независимости в Украине погибли 64 журналиста.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан. В настоящее время суд над ним продолжается.