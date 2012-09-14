Адвокат вдовы Гонгадзе просит суд снова допросить ряд свидетелей
Адвокат вдовы убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко просит суд дополнительно допросить по делу Пукача ряд свидетелей, заявленных стороной обвинения.
Об этом она сообщила УНИАН, отметив, что соответствующее ходатайство подала в Печерский райсуд Киева на очередном судебном заседании.
«В четверг я заявила первое ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Оно включает 11 человек, но оно не является последним. Эти свидетели уже допрашивались со стороны обвинения, однако в отношении их следует установить при допросе еще некоторые обстоятельства», - сказала В.Теличенко.
По словам адвоката, суд принял к рассмотрению ее ходатайство и объявил перерыв в судебном заседании до 11.00 21 сентября.
Комментируя такой достаточно длительный промежуток времени, В.Теличенко назвала это «нормальным, поскольку из-за того, что дело слушается в закрытом режиме, и в связи с мероприятиями, необходимыми для сохранения государственной тайны, мы вынуждены работать в другом помещении суда, чем в том, где хранятся материалы дела».
В то же время В.Теличенко выразила сожаление, что дело Пукача слушается в закрытом режиме, поскольку, несмотря на многочисленные заявления стороны обвинения, отдельных свидетелей можно было допрашивать в открытом режиме судебного слушания в связи с тем, что они не имели и не имеют допусков к государственной тайне.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.
Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.
По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.