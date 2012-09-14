Адвокат вдовы Гонгадзе просит суд снова допросить ряд свидетелей

Об этом она сообщила УНИАН, отметив, что соответствующее ходатайство подала в Печерский райсуд Киева на очередном судебном заседании.

«В четверг я заявила первое ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Оно включает 11 человек, но оно не является последним. Эти свидетели уже допрашивались со стороны обвинения, однако в отношении их следует установить при допросе еще некоторые обстоятельства», - сказала В.Теличенко.

По словам адвоката, суд принял к рассмотрению ее ходатайство и объявил перерыв в судебном заседании до 11.00 21 сентября.

Комментируя такой достаточно длительный промежуток времени, В.Теличенко назвала это «нормальным, поскольку из-за того, что дело слушается в закрытом режиме, и в связи с мероприятиями, необходимыми для сохранения государственной тайны, мы вынуждены работать в другом помещении суда, чем в том, где хранятся материалы дела».

В то же время В.Теличенко выразила сожаление, что дело Пукача слушается в закрытом режиме, поскольку, несмотря на многочисленные заявления стороны обвинения, отдельных свидетелей можно было допрашивать в открытом режиме судебного слушания в связи с тем, что они не имели и не имеют допусков к государственной тайне.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.